TP - Ngày 10/3, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đưa 6 em gái người dân tộc Raglai ở xã Khánh Bình (Khánh Vĩnh) trở về gia đình, sau khi ngăn cản hai phụ nữ định dẫn các em đi làm việc tại TPHCM mà gia đình không biết, Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, cho biết.

Hai phụ nữ là Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1983, trú phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) và Cao Thị Ái, sinh năm 1997, người dân tộc Raglai ở xã Khánh Trung (Khánh Vĩnh), đã làm tại xưởng may của Giang nhiều năm. Tại xã Khánh Bình, họ rủ được 6 em gái Raglai, sinh các năm 2003 và 2004 vào TPHCM làm việc.

Theo lời chị Giang khai, các em sẽ được đưa vào vào phụ việc đóng gói sản phẩm ở xưởng may của chị ta và cho học nghề may, sau khoảng 2 năm sẽ bắt đầu làm việc. Sáng 10/3, khi Giang, Ái đã tập trung các em, đang cho ăn sáng để chuẩn bị đi TPHCM thì bị người dân xã Khánh Bình phát hiện, báo công an. Năm 2016, tại huyện Khánh Vĩnh xuất hiện tình trạng hàng loạt trẻ em bị rủ rê bỏ học để đi TPHCM lao động.