Sau một thời gian chung sống như vợ chồng, nam thanh niên được cho đã có hành vi "bắt cóc" con riêng mới 3 tuổi của người tình rồi thông báo xin “nhận nuôi đến lớn”.

Công an huyện Cần Giờ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố điều tra nghi án bắt cóc con riêng của người tình vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chị N.T.Th (SN 1979, quê Trà Vinh) đến công an xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ trình báo về việc con gái của chị là Bùi Ngọc Châu (SN 2014) bị người tình là Lê Văn Nữa (SN 1986, quê Tây Ninh) bắt cóc đem đi đâu không rõ.



Theo trình báo của chị Th, trước đây chị này và Nữa có tình cảm với nhau và thuê nhà trọ tại ấp An Nghĩa, xã An Phú Đông, huyện Cần Giờ chung sống như vợ chồng. Chiều ngày 16/4, nhân lúc chị Th không ở nhà, Nữa đã lấy xe máy chở cháu Châu đi đâu không rõ.



Về nhà không thấy con gái đâu, chị Th đã cố gắng liên lạc với Nữa nhưng không được. Mãi đến tối ngày 20-4, Nữa mới gọi điện cho chị Th thông báo đang giữ cháu C và xin được nuôi đứa bé rồi cúp máy. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an để điều tra về hành vi “bắt cóc trẻ em”.



Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.