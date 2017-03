Cơ quan điều tra Phú Yên đang làm rõ nghi án hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Nạn nhân là là bé gái 8 tuổi

Chiều 31/3, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận cơ quan điều tra làm rõ nghi án hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân và một số chứng cứ tài liệu thu thập được.

Nạn nhân bị xâm hại là bé gái H, 8 tuổi – học sinh lớp 2 tại một trường tiểu học ở TP Tuy Hòa, còn nghi phạm là một người thanh niên họ Huỳnh, 25 tuổi, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa.

Tiếp xúc phóng viên, mẹ ruột nạn nhân là bà D, 40 tuổi kể lại trong nước mắt xót xa : “Vụ việc xảy ra cách đây hơn nửa tháng, hôm đó vào tầm xế chiều ngày 13/3, tôi nhìn thấy bé H từ ngoài ngõ vào nhà với bước đi chệnh choạng, mồ hôi đẫm ướt trên gương mặt biến sắc tái mét, đáy quần bê bết máu. Vợ chồng tôi gặng hỏi nhưng bé im lặng. Sau một hồi động viên, bé H. mới tiết lộ một sự thật đớn đau vô cùng. Đầu giờ chiều hôm đó bé H bị người thanh niên họ Huỳnh đang cư trú ở gần nhà, dụ dỗ đưa đi chơi, rồi dẫn dắt vào rừng phi lao để giở trò đồi bại. Sau khi hành động thú tính, đê hèn, kẻ hiếp dâm đã đưa cho cháu bé 20.000 đồng rồi đe dọa nếu kể lại chuyện đó với ai sẽ bị giết chết…”.

Trong cơn hoảng loạn, chị D. cùng chồng khẩn báo cho Công an phường Phú Thạnh, đồng thời đưa bé H đến Bệnh viện đa khoa TP Tuy Hòa để điều trị vết thương đã bị xâm hại.

Vài ngày sau khi rời bệnh viện, bé H đã chỉ ra hiện trường vụ hiếp dâm mà nghi phạm là người thanh niên họ Huỳnh đã gây ra ở rừng phi lao cạnh bên một nghĩa trang, cách nhà nạn nhân vài trăm mét.

Được biết ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Công an TP Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh, nhưng do tính chất vụ việc nên hồ sơ đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân Nguyễn Thị T.H có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nghi phạm cũng đã được triệu tập để xác minh vụ việc.