Nghi án thiếu phụ trầm cảm sát hại con trai rồi tự tử

Ngày 30/8, thông tin từ UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc khiến một bé trai 2 tuổi cùng mẹ tử vong, còn người mẹ bị nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 3h (ngày 29/8), người thân phát hiện chị T.T.P (28 tuổi) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, nằm bất động cạnh con trai của mình là cháu N.T.Q (2 tuổi) tại nhà riêng. Mọi người tá hỏa đưa 2 người tới bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó. Còn chị P. được chuyển lên bệnh viện ĐK Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Diễn Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc cho Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 30/8, thông tin từ Bệnh viện ĐK Nghệ An cho biết, chị P đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của chị P. khó khăn, chồng mất năm 2016 do tai nạn giao thông. Sau cú sốc đó, nhiều người cho rằng, chị P. bị bệnh trầm cảm và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

