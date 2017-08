Nghi can cướp tiệm vàng tại Sóc Trăng bị bệnh tâm thần

Công an huyện Trần Đề đang phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đưa Khoa đi trị bệnh bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, Công an cũng đã thu số vàng Khoa cướp được và trả lại cho chủ tiệm vàng Thành Lợi.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/8, Khoa cầm hai con dao dùng để mổ heo xông vào tiệm vàng Thành Lợi khống chế chủ tiệm vàng rồi dùng dao đập vỡ tủ kính, lấy nhiều sợi dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng 10 cây bỏ vào túi.

Nghe tri hô, người dân ở gần tiệm vàng nhanh chóng điện thoại báo công an địa phương. Khi Khoa vừa chạy ra khỏi cửa thì bị người dân và công an bắt giữ.

Qua điều tra, Công an Trần Đề xác định trước khi cướp nữ trang tại tiệm vàng Thành Lợi, Khoa đã cầm hai cây dao đi vào tiệm vàng của anh Tuấn Kiệt, cũng ở thị trấn Lịch Hội Thượng, vừa ngậm thuốc lá vừa nói nhảm rồi dùng dao chém mạnh vào tủ trưng bày nữ trang trước mặt nhiều người nhưng không vỡ. Sau đó, chủ tiệm đã đuổi người này đi và gọi điện báo công an.

Xuân Lương