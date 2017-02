Thấy cảnh sát ập vào công ty bắt giữ, nghi can giết cô gái lõa thể bỏ trong bao tải vứt ven đường ở Đồng Nai bình thản tra tay vào còng, nói "chuyến này đi khó về nhà".

Nghi can Huỳnh Ngọc Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Phòng trọ nơi Phương giết hại cô gái đang được phong tỏa.

Ngay 10/2, Huỳnh Ngọc Phương (33 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) - nghi can sát hại chị Trần Thị Phương Hoàng (34 tuổi, quê TP HCM) bỏ bao tải - bị Công an Đồng Nai tạm giữ về hành vi Giết người, Cướp tài sản.Bước đầu Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. "Lúc chúng tôi ập vào tại công ty, anh ta hết sức bình thản và cho rằng trước sau gì cũng bị bắt, còn tự nhủ chuyến này đi khó về nhà", một điều tra viên nói.Phương làm tại công ty sản xuất nhôm trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) hơn một năm nay. Anh ta có hai đời vợ, trong đó cô sau mới sinh con và đang ở nhà ngoại tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. "Tiền làm ra bao nhiêu tôi cũng đi mua dâm chứ ít đưa cho vợ", Phương cho biết.Hơn tháng trước Tết, Phương quen biết chị Hoàng từ những lần đi uống cà phê. Anh ta đã nhiều lần mua dâm với nữ nhân viên. "Cô ấy là người đẹp nhất trong tất cả nhân viên bán cà phê ở khu vực xã Mỹ Xuân", anh ta nói.Chiều 1/2 (mùng 5 Tết), Phương gọi điện cho cô gái đến phòng trọ của mình tại ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân mua dâm với giá 300.000 đồng. Sau khi ân ái, chị Hoàng vào nhà tắm thì gã nảy sinh ý định cướp xe máy và điện thoại.Lúc cô gái vừa bước ra, Phương cầm tuýp sắt đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân gục xuống. Sợ nạn nhân la hét sẽ bị lộ, kẻ này tiếp tục đánh thêm một cái vào đầu.Sau đó Phương đóng cửa phòng, lấy xe máy, điện thoại cùng 120.000 đồng của nạn nhân đi uống cà phê. Rạng sáng hôm sau, anh ta về phòng thấy nạn nhân còn thở nên dùng băng kéo dán kín từ mũi xuống cổ, lấy dây giày cột tay, bỏ xác vào bao chở đến xã Phước Bình, cách hiện trường khoảng 7 km, phi tang."Chở đi nhưng tôi không biết vứt đâu. Khi đến đoạn gần nghĩa trang xã Phước Bình thấy đoạn đường vắng và có căn nhà hoang nên tôi bỏ lại", Phương khai.Phương sau đó lấy xe máy đi cầm với giá 9 triệu đồng và bán điện thoại được 1,1 triệu đồng. Quần áo, đôi dép, bông tai, dây chuyền của nạn nhân, anh ta vứt ở bãi đất trống và thùng rác gần phòng trọ.Khám xét nơi ở của nghi can, cảnh sát thu giữ tuýp sắt, sợi dây dù, con dao cán gỗ, cuộn băng keo dính máu... Các tang vật khác cũng được tìm thấy.Chiều bốn hôm trước, người dân xã Phước Bình, huyện Long Thành phát hiện mùi tử khí tại khu vực có ngôi nhà hoang bên đường. Tỏa đi tìm kiếm, họ hốt hoảng khi phát hiện thi thể nữ giới trong quá trình phân hủy được giấu trong bao tải, nằm cách đường chừng 10 m.Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định cô gái bị đánh bằng vật cứng sau đầu, có dấu hiệu ngạt cơ học. Từ những đặc điểm hình xăm bông hồng, răng giả, đôi bông tai... cảnh sát Đồng Nai đã xác định được danh tính nạn nhân. Đến chiều qua, nghi can bị bắt giữ tại nơi làm việc.