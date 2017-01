Sáng 6/1, một số người dân sinh sống tại khu vực Đồn Điền, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) nghe tiếng la hét, đập phá… phát ra từ gia đình anh Trần Huy Thái ở cùng khu vực.

Anh Thái bị nghi ngáo đá, nhốt vợ con trong nhà

Khi mọi người chạy sang thì thấy cửa xếp bị khóa trái, cửa kính bị đập vỡ, đồ đạc tan hoang… Phía trong nhà, anh Thái đang khống chế không cho vợ con ra ngoài.

Nhận được tin báo, công an phường Hà Khẩu ngay lập tức có mặt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận vì anh Thái vẫn cố thủ trong nhà và nhốt vợ cùng con trai trên tầng 4 ngôi nhà.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 nạn nhân bị khống chế trong nhà.

Một lãnh đạo công an phường Hà Khẩu cho biết, anh Thái có một số biểu hiện của người sử dụng ma túy đá, tuy nhiên cần phải kiểm tra mới có kết luận chính xác. Do đó để đảm bảo an toàn, Công an phường một mặt tìm cách để tiếp cận phía trong, mặt khác vận động thuyết phục anh Thái mở cửa.

Đến 11h30 trưa nay, lực lượng công an phường đã giải cứu thành công vợ con anh Thái và đưa ra phía ngoài ngôi nhà. Rất may chị Nga (vợ anh Thái) chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện điều trị, riêng cháu bé không bị thương tích.

Công an cũng đưa anh Thái về trụ sở công an TP.Hạ Long để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, anh Thái làm cửa hàng sửa chữa xe máy. Vợ chồng anh Thái, chị Nga ở cùng căn nhà trên với 2 cháu nhỏ.