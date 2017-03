Nghi ngờ việc chồng mình có bồ nhí, đang đêm người vợ đã cầm dao truy sát chồng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh của đối tượng Trần Bích Phương - Ảnh do gia đình cung cấp

Theo thông tin từ nạn nhân là anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, quê Trà Ôn, thường trú ấp An Thới, xã An Bình huyện Long Hồ) cung cấp, đầu tháng 3/2017, anh Giang đến làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật ở xã An Bình, huyện Long Hồ.

Sáng 19/3, chị Trần Bích Phương (44 tuổi, là vợ anh Giang, quê huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) bồng theo đứa con 18 tháng tuổi lên thăm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Giang chở vợ cùng đứa con nhỏ đi chơi, trên đường về anh Giang và Phương cãi nhau về chuyện anh Giang có bồ.

Khi về đến nơi ở, anh Giang để vợ và con ở nhà, rồi đi ra ngoài mua thuốc hút, lúc này Phương thấy anh Giang nói chuyện điện thoại nên nghi ngờ anh Giang nói chuyện với bồ nên vừa về nhà hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Anh Giang nói chỉ là điện thoại nói chuyện với bạn, rồi ra võng (loại võng có dây kéo chống muỗi) ngủ nhường giường cho vợ và con ngủ. Bất ngờ đến khoảng 21 giờ, anh Giang nghe tiếng rạch võng rồi sau đó bị vợ cầm dao chém tới tấp vào người. Anh Giang đạp vào người vợ một cái để chạy thoát thân nhưng vẫn bị Phương đuổi theo chém nhiều nhát khiến anh Giang gục xuống.

Không dừng lại ở đó, Phương tiếp tục cầm dao chém chồng, bị chém đau anh Giang tỉnh lại vùng dậy nhảy xuống mương trốn nhưng vẫn bị Phương truy sát không cho lên bờ.

Anh Giang cố gắng vùng vẫy rồi chạy thoát vào nhà người quen và được những người ở đó chở vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Đến ngày 20/3, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chị ruột anh Giang cho biết, sau khi gây án, Phương đã gọi điện thoại cho tất cả người trong nhà anh Giang biết mình vừa chém anh Giang, rồi bỏ trốn. Anh Giang cho biết thêm, anh và vợ thường xuyên gây gổ về những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Hiện lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm Phương để điều tra làm rõ vụ việc.