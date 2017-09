Nghi phạm cướp vé số nhảy sông bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bớt (28 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.Theo cảnh sát, 5 ngày trước (4/9), Bớt đến nhậu tại ấp Chà Và (xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang). Tàn tiệc, thanh niên này đạp xe về nhà.Trên đường đi đến ấp Rẫy (xã Vĩnh Kim), Bớt nhìn thấy bà Nguyễn Thị Ánh (59 tuổi) đang đi bán vé số nên nảy sinh ý định cướp tài sản.Thanh niên này đạp xe qua mặt nạn nhân khoảng 30 m, rồi giấu phương tiện vào bụi cây ven đường và ngồi chờ.Khi bà Ánh vừa đi ngang, Bớt lao ra giật túi xách rồi nhảy xuống dòng kênh ven đường hòng bơi sang bờ tẩu thoát trong khi nạn nhân hốt hoảng tri hô. Người dân sau đó đã vây bắt được nghi phạm và giao cho cảnh sát.Sau khi lấy lời khai ban đầu, lập biên bản vụ việc, Công an huyện Cầu Ngang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bớt để điều tra.

Theo Zing