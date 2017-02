TPO - Chiều 12/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã bắt được Sùng A Thò (31 tuổi, trú xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà), nghi phạm sát hại 3 người cùng bản Ma Lù Thàng.

"Sau nhiều giờ nỗ lực tổ chức điều tra và truy bắt, ban chuyên án đã phát hiện Thò tại một bản khác trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng người này đã tử vong, ban chuyên án xác định sơ bộ nghi phạm đã ăn lá ngón tự tử khi bỏ trốn", vị Phó Giám đốc công an tỉnh nói.

Chiều một ngày trước, Công an và bộ đội biên phòng huyện Mường Chà nhận được tin báo vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại bản Ma Lù Thàng. Các nạn nhân là ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi, vợ ông Dơ) và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi) đều tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nguyên sơ bộ được cho là do mâu thuẫn đất nương.



Vị lãnh đạo công an tỉnh cũng cho biết, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc huy động hơn 200 cảnh sát hình sự, CSCĐ và phối hợp với bộ đội biên phòng truy bắt nghi phạm.

Ban chuyên án đã quyết định truy nã Sùng A Thò, đồng thời gửi công văn đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh với trường hợp này.