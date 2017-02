Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ một nhóm người gây ra vụ nổ súng khiến bà Võ Thị Gái (SN 1963, ngụ hẻm 23, đường Trần Văn Trà, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh) bị trọng thương trong tình trạng nguy kịch vào tối 13/2 vừa qua.

Theo đó, khoảng 19h tối 13/2, nhiều người dân hàng xóm sống cạnh nhà bà Võ Thị Gái nghe thấy một tiếng nổ vang trời, kèm theo đó là tiếng rên la cầu cứu của bà Gái.



Thấy vậy, một số người chạy sang thì phát hiện bà Gái đang nằm quằn quại ở sân, từ miệng ra sau gáy bà Gái có một vết thương lớn. Ngay sau đó, người dân đã hô hào đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, đồng thời điện báo cho cơ quan công an.



Theo anh Ngô Tuấn Thanh (SN 1993, con trai bà Gái) cho biết, trước đây Thanh và người cậu ruột là ông Võ Văn Út có mâu thuẫn với nhau. Tối hôm xảy ra sự việc, ông Út đã dẫn theo vài người đến tìm Thanh để giải quyết. Nhóm người này gồm có Nghĩa (tự Quẹo), Út Nhỏ (ngụ cùng địa phương) và Vũ (ngụ phường Ninh Sơn) cùng 3 người lạ mặt khác.



Khi đến nhà bà Gái, nhóm người này mang theo hung khí và tỏ thái độ hung hăng. Thấy vậy, bà Gái nói con trai mình không có ở nhà. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn xông vào nhà để tìm kiếm Thanh nên bà Gái can ngăn và đòi báo công an.



Lúc này, Thanh đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vang lên cùng với tiếng kêu cứu thất thanh của bà Gái. Khi chạy ra sân, Thanh thấy mẹ bị thương nặng, còn nhóm người trên cũng bỏ chạy.



Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Pháp luật Việt Nam