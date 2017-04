Phát hiện mẹ bị sát hại nhét trong bao tải, con trai 4 tuổi mất tích, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc báo công an và phát hiện nghi can là một thầy giáo tiểu học.

Công an dẫn giải Trần Xuân Thu về trụ sở để làm rõ. Ảnh: CAND

Sáng 23/4, Công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Trần Xuân Thu (54 tuổi) giáo viên trường tiểu học trên địa bàn để điều tra về hành vi Giết người.Trước đó, sáng 22/4, chị Nhung (32 tuổi) ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch đến công an xã trình báo về việc mẹ mình là bà Tần (71 tuổi) cùng con trai tên Tính (4 tuổi) mất tích.6h sáng nay, thấy bao tải dứa dựng ở góc chuồng lợn nhà mình có biểu hiện nghi vấn, chị Nhung báo công an. Tiếp cận hiện trường, công an phát hiện thi thể bà Tần trong tư thế ngồi, trên đầu nhiều thương tích.Công an nhân dân đưa tin sau hơn một ngày điều tra, gần 10h sáng 23/4, công an bắt nghi can Thu tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) và giải cứu an toàn bé trai 4 tuổi khi đang bị Thu đưa lên taxi.Sau ly hôn chồng, chị Nhung từng ở với Thu như vợ chồng. Bé trai 4 tuổi là con riêng của chị Nhung.Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.* Tên người phụ nữ và các nạn nhân đã được thay đổi