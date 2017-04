TPO - Ngày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện bắt khẩn cấp đối với Bùi Xuân Cường (SN 1994) là thủ phạm giết chết mẹ ruột, rồi đào hố chôn xác phi tang.

Đối tượng Cường giết mẹ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cụ thể, ngày 8/4, tại xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân đã xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị L.T.H (SN 1973, ở thôn Xuân Khoa, xã Xuân Hưng) bị hung thủ dùng cuốc đập nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong, sau đó đào hố chôn xác chị H nhằm phi tang.

Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh làm rõ.

Đến 5 giờ sáng ngày 9/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự tích cực điều tra của lực lượng công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp con ruột của nạn nhân là Bùi Xuân Cường (SN 1994) - nghi can giết chị H. Bùi Xuân Cường.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, chiều 8/4, 2 mẹ con Cường lên đồi 32 (thuộc địa bàn xã Xuân Hưng) để làm cỏ sắn. Do trong lúc làm việc, Cường vừa làm, vừa chơi nên bị mẹ chửi mắng.

Quá bức xúc Cường đã dùng cuốc bổ nhiều nhát vào đầu, mặt mẹ khiến chị H tử vong tại chỗ. Sau khi thấy mẹ chết, Cường đã lục soát lấy 1 ĐTDĐ và hơn 5 triệu tiền mặt, rồi đào hố vùi xác mẹ xuống để phi tang.

Sau đó, Cường lấy xe máy về nhà tắm giặt xóa dấu vết và đi ăn nhậu, hát karaoke nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.