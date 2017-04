Uống rượu về đến nhà, Quỳnh sai con gái mới 14 tuổi dọn cơm ăn rồi cưỡng bức cháu gái này.

Quỳnh (đứng giữa) tại cơ quan điều tra

Ngày 12/4, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho hay đã khởi tố, tạm giam Đinh Anh Quỳnh (33 tuổi, trú xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.Vào nửa đêm 5 hôm trước, Quỳnh đi nhậu về bèn sai con gái dọn cơm ăn. Gã bỗng nổi thú tính, kéo con gái lên giường, dọa nạt và tát nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Khi con trai 4 tuổi thấy sự việc và khóc to, Quỳnh dừng lại, ra bế con trai lên võng nằm ngủ.Ngày hôm sau, bé gái kể lại sự việc khi mẹ trở về nhà. Kết luận giám định cho thấy cháu gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục. Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận hành vi phạm tội.