Người đàn bà bị hàng xóm khống chế, giở trò đồi bại trên đường

Thông tin về vụ việc này, chiều nay 10/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên giang cho biết đã bắt tạm giam Phạm Vũ Cường, 26 tuổi, ngụ ấp Đồng Giữa, xã Nam Thái, huyện An Biên về hành vi hiếp dâm.Trước đó, vào khoảng 22h ngày 29/8, chị Nguyễn Thị Tâm, 26 tuổi cùng ngụ ấp Đồng Giữa, xã Nam Thái, chạy xe máy đến nhà người quen để đón cha chồng về nhà nhưng không gặp. Cùng lúc đó, là hàng xóm với chị Tâm lại tiện đường, nên Cường ngỏ ý nhờ chị Tâm đưa về nhà dùm.Sau khi đi được một đoạn đường thì Cường giở trò dâm ô với chị Tâm, do bị chị Tâm kháng cự quyết liệt nên y chưa thực hiện được hành vi đồi bại.

Theo Công an Nhân dân