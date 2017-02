TPO - Chiều ngày 21/2, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Đặng Thị Đậm (SN 1957, ngụ ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ) theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích sau 24 năm lẩn trốn khỏi địa phương.

Đặng Thị Đậm bị bắt giữ sau 20 năm trốn truy nã Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, 24 năm trước, do có tình cảm và ghen tuông với ông Phạm Văn Sáu (56 tuổi, ngụ cùng địa phương), rạng sáng ngày 14/6/1993, bà Đậm xách can axit đến nhà ông Sáu để "nói chuyện". Trong lúc cự cãi, bà Đậm dùng can a xít tạt thẳng vào người ông Sáu khiến nạn nhân bị bỏng nặng, với tỉ lệ thương tật 97%. Gây án xong, bà Đậm bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời truy nã đối tượng do đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú đến tối 20/2/2017 thì bị bắt giữ khi về thăm người thân. Bà Đậm khai nhận, sau khi tạt a xít ông Sáu, thị đã trốn lên Đồng Nai, thay tên đổi họ, làm giấy CMND giả, lập gia đình và sinh sống tại đây suốt hơn 20 năm qua.