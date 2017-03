Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì phát hiện một cô gái đang vật lộn với một nam thanh niên. Nghe cô gái này nói bị thanh niên cưỡng hiếp, người dân lập tức lao vào khống chế rồi báo lên cơ quan chức năng.

Đoạn đường 499 - cao tốc Thái Hà, thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 20h30’ ngày 4/3, trên đường 499 - cao tốc Thái Hà, thuộc địa bàn xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, người dân đi đường bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh ở bên đường. Lúc đầu, thấy 2 chiếc xe máy dựng ven đường gần chỗ phát ra tiếng kêu, người dân tưởng có người gặp tai nạn giao thông.

Khi đến gần, họ phát hiện một cô gái đang vật lộn với một nam thanh niên, cô gái nói là mình bị nam thanh niên hãm hiếp. Nghe thấy thế, mọi người liền lao vào khống chế nam thanh niên rồi báo cho lực lượng công an xã Đức Lý.

Ông Trần Việt Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân xác nhận, Công an xã Đức Lý mới bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Lý Nhân về vụ việc chị G (25 tuổi, ở huyện Lý Nhân) bị một thanh niên cùng địa phương tên Đ.V.P (SN 1984) cưỡng hiếp trên đường đi làm về. Cả hai người đều đã được công an xã mời lên làm việc.

Tại UBND xã Đức Lý, chị G kể lại, trên đường đi làm về, chị bị 1 nam thanh niên trêu ghẹo, ép xe vào vệ đường. Sau đó, đối tượng làm đổ xe máy của chị rồi kéo xuống vệ đường để sàm sỡ. Khi thấy có người đi qua, chị dùng chân đạp vào vùng kín của đối tượng và tri hô cướp. Trong lúc đối tượng bị đau, chị G được người dân giải cứu.

Vụ việc đang được công an huyện Lý Nhân tiếp tục điều tra, làm rõ.