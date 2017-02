Cướp giật trót lọt túi xách của một người phụ nữ lưu thông cùng chiều trên đường, hai tên cướp nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Tuy nhiên, chúng đã bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt gọn.

Hai tên cướp 9X tại cơ quan Công an. Ảnh Công an cung cấp

Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sáng nay (28/2) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối Vũ Xuân Hồng (SN 1994, ở phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Trung Thắng (SN1995, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó vào khoảng hơn 9h ngày 25/2, chị Lê Thị Miền (SN 1979, ở phường Việt Hưng, TP Hạ Long) trong khi điều khiển xe máy lưu thông trên QL 18 đến đoạn thuộc khu 1 phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long thì bị hai đối tượng nam giới đi xe máy cùng chiều bất ngờ vượt lên áp sát và giật chiếc túi xách chị Miền treo ở trước xe. Mặc dù chị Miền tăng ga đuổi theo, vừa đuổi vừa tri hô nhưng hai tên cướp đã nhanh chóng chạy thoát về phía huyện Hoành Bồ.

Tuy nhiên trên đường tẩu thoát do phanh gấp nên cả hai đối tượng bị ngã xuống đường và bỏ xe chạy theo hai hướng. Không may cho hai tên cướp, lúc này anh Nguyễn Xuân Hậu (SN 1990, ở phường Việt Hưng, TP Hạ Long) vừa từ phía Hoành Bồ ra tới khu vực trên thấy thế đã truy đuổi và bắt được một đối tượng cùng tang vật là chiếc túi xách của chị Miền chúng vừa cướp giật được. Đối tượng còn lại dù cố tình chạy theo một hướng khác nhưng cũng đã bị anh Bùi Văn Thắng (SN 1986, ở xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) phối hợp cùng một số tài xế xe ôm gần đó bắt gọn.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai tên cướp khai nhận, Thắng là người điều khiển xe máy chở Hồng phía sau và Hồng chính là đối tượng trực tiếp ra tay cướp túi xách của chị Miền. Cả hai còn khai nhận thêm, chiếc xe máy chúng sử dụng đi cướp là do trộm cắp ở Thủy Nguyên, Hải Phòng vào đêm ngày 24/2.