Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do nạn nhân ghen tuông nên đã dùng xăng tự thiêu trước khu nhà trọ.

Lúc 19 giờ 50 ngày 14/2, người dân phát hiện tại khu nhà trọ của bà L. ở khu phố Bình Thắng, phường 6, TP Bến Tre (phía sau BV Đa khoa Minh Đức) xác một người đàn ông chết cháy, cơ thể co rút nên đã trình báo công an.



Nạn nhân sau đó được xác định là ông Phạm Minh Đức (52 tuổi, đăng ký thường trú tại khu phố 2, TP Bến Tre). Ông Đức sống với bà L. như vợ chồng.



Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do ông Đức ghen tuông nên đã dùng xăng tự thiêu trước khu nhà trọ. Thời điểm tự thiêu, nhiều người ra đường đi chơi lễ Valentine nên khu nhà trọ khá vắng vẻ, chủ nhà trọ cũng bận việc đi ra ngoài nên khi phát hiện sự việc thì đã quá muộn.



Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, thi thể của ông Đức được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.



Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh