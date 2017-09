Người đàn ông bị bắn thủng trong quán cà phê

Ngày 3/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) truy bắt nghi can cầm súng bắn 2 người bị thương ở quán cà phê Diễm Hà (khu phố Tây A, phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An).



Theo lực lượng chức năng, vụ việc xảy ra vào sáng 31/8. Thời điểm này, người đàn ông tên Toàn (chưa rõ lai lịch) vào quán cà phê và cầm theo khẩu súng dài 1 m, báng gỗ và đến chỗ anh Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) ngồi. Tại đây, người này chĩa súng về phía anh Mộng rồi siết cò làm đạn phát nổ.

Anh Mộng cầm ghế nhựa lên che nhưng đạn xuyên thủng và bắn vào bụng lẫn ngực. Một nhân viên phục vụ quán tên Phụng (29 tuổi, ngụ Kiên Giang) cũng bị mảnh đạn bắn sượt gây thương tích nhẹ ở má phải.



Anh Mộng sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.



Công an xác định, Mộng và chị Nguyễn Thị Diễm Hà (44 tuổi, ngụ TP.HCM) sống chung với nhau như vợ chồng từ 2 năm nay và có con trai 14 tháng tuổi. Gần đây, Mộng và Hà xảy ra mâu thuẫn vì anh này mượn người thân của Hà số tiền 42 triệu đồng nhưng không trả.



Sáng 31/8, Mộng gặp Hà ở quán cà phê để giải quyết vụ việc thì bị Toàn cầm súng xông vào bắn bị thương.

