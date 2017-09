Người đàn ông dũng cảm đuổi đánh nghi phạm cướp ngân hàng

Là nhân chứng của vụ cướp táo tợn xảy ra tại ngân hàng HD Bank Xuân Lộc, anh C cho biết mình là khách hàng cuối cùng đang thực hiện giao dịch trong trụ sở ngân hàng HD Bank Xuân Lộc vào khoảng 11h ngày 1/9.

Trước đó, một người bạn của anh C đã vào giao dịch rút 1 tỷ đồng thì tới lượt anh vào. Do là khách hàng thân thiết của ngân hàng, nên anh C ngồi phía trong để thực hiện giao dịch. Lúc này, anh C nghe thấy phó giám đốc của ngân hàng thét lên thất thanh: “”cướp...cướp...” và thấy một số nhân viên nữ đã hoảng loạn núp xuống quầy.

Quay qua thấy chỉ có một thanh niên mang khẩu trang kín mít đang cầm dao đe dọa nên anh C dũng cảm hô lớn: "Chỉ có 1 tên cướp thôi, bảo vệ đâu!”.

Thấy có người phản ứng, tên cướp hốt hoảng xách túi tiền bỏ chạy. Không bỏ cuộc, anh C ném chiếc ghế theo trúng tay nghi phạm và trúng vào cửa kính của ngân hàng. Sau đó đối tượng chạy ra sân, nhảy lên xe máy đậu sẵn bên ngoài, tháo chạy. Vì chạy bộ, anh C không theo kịp tên cướp.

Chiều 1/9, anh C đã cung cấp thông tin vụ việc với cơ quan điều tra. Anh cho biết: "Tôi vẫn tiếc một điều là không bắt được nghi phạm, một phần do sự việc diễn ra quá nhanh, phần khác mình phản ứng hơi chậm..."

Mạnh Thắng