Người đàn ông nghi bị 'cẩu tặc' đánh nguy kịch

Ngày 5/9, anh Nguyễn Văn Thất (SN 1972), trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - người nghi bị nhóm ăn trộm chó hành hung vẫn đang cấp cứu tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu. Anh Thất, bị nhiều vết thương trên người, bị chấn thương sọ não nghi do nhóm ăn trộm chó đánh đập.



Người thân anh Nguyễn Văn Thất cho biết, trước đó vào khoảng hơn 20h, ngày 1/9/2017, vợ anh Thất - chị Nguyễn Thị Hoa phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe máy đến câu trộm chó của gia đình mình.



Phát hiện, chị Hoa liền hô hoán. Lúc này, anh Thất đang nằm trong nhà nghe tiếng vợ kêu lớn nên đã lấy xe máy đuổi theo 2 đối tượng bắt trộm chó. Khoảng 30 phút sau, người thân anh Thất nhận được thông tin từ người dân báo anh bị thương rất nặng nằm gục bên một đoạn đường vắng chạy qua cánh đồng thuộc xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ. Anh Thất được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Trên người anh ấy bị rất nhiều vết thương, đặc biệt là phần đầu bị dập cả trước và sau. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an, giờ chỉ mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ”.



“Gia đình nhà tôi nghèo lắm, từ ngày anh bị thương đến giờ đã phải vay mượn khắp nơi để lo tiền viện phí. Anh ấy mới trải qua ca phẫu thuật được 4 ngày, mất khoảng 20 triệu đồng rồi (tiền mổ, tiền thuốc, tiền viện phí) nhưng anh ấy vẫn đang mê man, bất tỉnh. Với tình trạng này tôi cũng lo lắng lắm, không biết còn xoay đâu ra tiền để mà điều trị cho anh ấy nữa. Giờ phải biết làm sao đây…”, nói đoạn chị Hoa đã khóc.



Trao đổi với báo chí vào sáng 5/9, ông Đinh Văn Lân - Trưởng công an xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, cho biết: Công an xã nhận được đơn trình báo của gia đình Thất và hiện đang cho điều tra, xác minh làm rõ. Phía công an xã cũng đã báo cáo sự việc lên công an huyện”.



Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thất hết sức khó khăn. Vợ chồng anh chị quanh năm làm ruộng và đang nuôi hai đứa con nhỏ (một cháu 7 tuổi, một cháu 6 tuổi) cùng người mẹ già yếu.

