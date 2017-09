Người đàn ông vi phạm giam thông hành hung cảnh sát

Ngày 6/9, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984), trú ở xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 1h (ngày 16/8), tổ Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Nghệ An) đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Vinh thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 37L5 - 5559, không đội mũ bảo hiểm, xảy ra va chạm với nữ lao công đang vệ sinh đường.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Cơ động bảo vệ hiện trường, đồng thời yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy tờ tùy thân. Đối tượng có hơi men và không xuất trình được giấy tờ nên Cảnh sát mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, chửi bới tổ công tác, trong lúc lộn xộn, đối tượng đã đánh vào mặt một chiến sỹ CSCĐ và bị khống chế sau đó.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Hiệu (SN 1984), trú ở xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình (Bắc Ninh).

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ