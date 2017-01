Sau khi giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường, Tấn Anh và Quy nhanh chóng tẩu thoát. Người dân truy đuổi hơn 10 km đã khống chế được chúng, giao cơ quan điều tra.

Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), vẫn đang tạm giữ Hồ Tấn Anh (22 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Quy (27 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3 hôm trước, hai thanh niên trên xe máy (chưa rõ người cầm lái) dọc tuyến quốc lộ 13 thuộc địa phận Bình Dương để tìm người sơ hở, cướp tài sản.

Khi họ đến địa phận khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì thấy chị Lê Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Bến Tre) ngồi sau xe máy anh Lý Thanh Nhơn (45 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đeo dây chuyền vàng nên theo dõi.

Khi cơ hội thuận lợi, hai thanh niên áp sát, giật dây chuyền của người phụ nữ rồi lái xe bỏ chạy. Anh Nhơn truy hô rồi cùng người đi đường đuổi theo 2 tên cướp.

Chạy được hơn 10 km, 2 thanh niên cướp giật ngã xe và bị người truy đuổi ập đến bắt giao công an xử lý.