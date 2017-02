Khi bà Đ đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì bị người giúp việc dùng tay bịt miệng và dùng dao khống chế yêu cầu bà đưa tiền. Con trai bà Đ phát hiện sự việc liền hô hoán báo mọi người...

Nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Mai Văn Tài (SN 1973, trú tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường 7, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi dùng dao khống chế cướp tài sản. Nạn nhân là bà Dương Thị Kim Đ (SN 1963, trú phường 7, quận Gò Vấp).



Theo điều tra ban đầu, Tài là người giúp việc của gia đình bà Đ. Khoảng 21h10 ngày 12/2, khi bà Đ đang ngồi xem tivi ở phòng khách tầng 1 ngôi nhà trên thì Tài dùng tay bịt miệng bà và dùng dao khống chế yêu cầu phải đưa tiền.



Quá hoảng sợ, bà Đ không dám kháng cự. Đúng lúc này, anh Phan Vũ Anh T (SN 1984, con trai bà Đ) từ tầng 2 ngôi nhà đi xuống phát hiện nên đã hô hoán báo mọi người.



Tài liền đẩy bà Đ ra rồi chạy lên sân thượng ở tầng 3 của ngôi nhà để tẩu thoát. Khi Tài nhảy xuống đất thì bị thương ở đầu và tay.



Người dân nghe tiếng hô hoán đã chạy tới phối hợp cùng anh T bắt giữ Tài giao cho công an địa phương.



Tại cơ quan công an, bước đầu người giúp việc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Theo Dân Việt