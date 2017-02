Công an xác định người mẹ đánh con gái 3 tuổi là để răn dạy nhưng lỡ tay làm cháu tử vong nên bị điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thanh tre mà người mẹ dùng đánh cháu bé vô tình khiến cháu tử vong

Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim Thanh (trú khu phố Hải Trung, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, Thanh đã đánh con gái gần ba tuổi làm cháu tử vong.Theo điều tra, Thanh có con riêng là cháu NNNA (sinh năm 2014) và sống chung như vợ chồng với một thanh niên tại khu phố Hải Trung, cả hai làm nghề cho thuê dù, ghế ở bãi biển Long Hải.Chiều 2/2, Thanh dùng một thanh tre đánh nhiều cái vào khắp cơ thể con gái vì cháu nhiều lần xin đồ ăn của du khách. Đến tối, sau khi tắm rửa, cho cháu ăn cơm, Thanh để con ngồi chơi trên giường.Đến khuya, Thanh phát hiện con ngã liền ôm cháu đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Kết quả giám định cho thấy cháu bị tử vong do chấn thương sọ não.