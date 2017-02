Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) vừa thông tin, người mẹ trẻ trong nghi án làm rơi chết con, lén chôn ở chùa rồi bỏ trốn đến trình báo và có những khai nhận đầu tiên.

Chị Phụng trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương

Theo đó, ngày 11/2, chị Trần Kim Phụng (22 tuổi, thị trấn Kiên Lương) đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương để trình báo vụ việc. Qua làm việc, chị Phụng khai nhận, chiều 8/2, chị bế con là bé Đinh Lam Thiên (5 tháng tuổi) đi nhậu.Tàn tiệc, chị Phụng được chồng cũ là anh Đặng Hoàng Vũ (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Kiên Lương) chở về. Trên đường về, đến đoạn đường bê tông thuộc khu phố Ngã Ba (thị trấn Kiên Lương) thì xảy ra tai nạn làm bé Thiên rơi xuống đường, chấn thương phần đầu.Sau khi xảy ra tại nạn cả 2 đưa bé Thiên vào quán nước gần đó để nghĩ. Khoảng 30 phút sau, phát hiện bé Thiên tím tái nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương để cấp cứu, nhưng bé Thiên đã tử vong.Chị Phụng trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương.Lo sợ nhà chồng hiện tại, biết được sự việc nên chị Phụng đã tìm đến chùa An Bình Tự (thị trấn Kiên Lương) trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé. Sau đó, trốn lên Sài Gòn, trên đường đi chị Phụng gọi điện cho nhà chồng cho biết địa điểm chôn bé Thiên.Được biết, khi xảy ra sự việc, chị Phụng và anh Đinh Văn Sĩ (29 tuổi) – chồng hiện tại có xảy ra mâu thuẫn và anh Sĩ bỏ đi Phú Quốc làm việc. Khi sự việc xảy ra, chị Phụng vẫn sống bên nhà cha mẹ ruột, đồng thời vẫn qua lại với chồng cũ.Hiện cơ quan Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện dựng lại hiện trường vụ việc và đang tiếp tục điều tra làm rõ.