Vừa chạy ra từ ngân hàng, anh Hồng thấy lốp ôtô bị xì nên xuống kiểm tra, một lúc sau phát hiện cặp đựng giấy tờ ở ghế trước bị người đàn ông nước ngoài lấy mất.

Anh Hồng đi ôtô đến ngân hàng ở quận 7 (TP HCM) thực hiện một số giao dịch hôm 16/1. Xong việc, anh lái xe hướng về trung tâm Sài Gòn.

Đến giao lộ Trương Định - Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1), tài xế có cảm giác lốp sau bị mềm nên dừng xe kiểm tra. Chưa đầy một phút sau quay về ghế lái, anh Hồng phát hiện cặp xách để phía trước biến mất.

Trình báo công an, anh Hồng cho biết trong túi không có tiền, chỉ có laptop, con dấu công ty, giấy tờ... Camera hành trình của xe ghi được hình ảnh người đàn ông cao to đeo khẩu trang, kính đen tiếp cận ôtô. Khi lấy được túi xách, ông ta đi nhanh đến chiếc xe tay ga do một người ngoại quốc gốc Phi cầm lái, tẩu thoát.

Cảnh sát xác định chủ chiếc xe máy (người đàn ông da đen chạy) ở quận 4, song họ đã bán vài tháng trước cho người không rõ lai lịch và không sang tên đổi chủ.

Tiếp nhận điều tra vụ việc, ngày 19/1, Công an quận 1 cho đây là thủ đoạn dàn cảnh trộm tài sản do nhóm tội phạm chuyên nghiệp gây ra. Chúng theo dõi "con mồi" từ ngân hàng ra vì biết họ có nhiều tiền, sau đó tiếp cận làm xì lốp xe, thừa cơ hội tài xế xuống kiểm tra sẽ ra tay lấy tài sản.

Cũng là nạn nhân tương tự, hôm 12/1, tài xế chiếc Mercedes xuống xe tại đường Lê Thị Riêng (quận 1) kiểm tra lốp thì bị hai người nước ngoài mở cửa lấy túi tiền 2 tỷ đồng. Anh này may mắn phát hiện sớm, giật lại được giỏ tiền.

Mới đây, người phụ nữ đi ôtô từ Đồng Nai lên TP HCM mua vàng, khi đến đường dẫn cao tốc Long Thành xe nổ lốp. Sau khi bà cùng tài xế kiểm tra, quay lại xe thì phát hiện mất túi có 80 lượng vàng và nhiều tiền mặt.

Nhiều năm trước, Công an TP HCM từng phá băng nhóm người nước ngoài gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh, bắn thủng lốp để trộm cắp.

* Tên nạn nhân được thay đổi