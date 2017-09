Người phụ nữ chết trong bể phốt 7 năm mới được phát hiện

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay qua giám định ADN đã xác định được danh tính người chết trong bể phốt của một gia đình ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.Nạn nhân là chị Trịnh Thị Nhất, sinh năm 1978, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. “Chị Nhất được xác định tử vong vào giữa tháng 12/2010”, điều tra viên Trịnh Duy Dự - Đội phó Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nông Cống cho hay.Theo người thân và chính quyền địa phương, chị Nhất có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm. Nơi tìm thấy xác cách nhà chị chừng 10 cây số. “Nạn nhân có thể bị ngã xuống bể phốt và mất mạng, song không có người phát hiện ra”, điều tra viên nhận định.Trước đó, chiều 18/3, gia đình anh Nguyễn Văn Cường (ở thị trấn Nông Cống) thuê thợ về cất căn nhà mới và đã phát hiện hộp sọ người trong bể phốt. Tiếp tục hút nước, họ thấy nhiều mảnh xương cốt rời rạc nên báo nhà chức trách.Qua khai quật, công an xác định đây là bộ hài cốt của phụ nữ cao khoảng 1,55 m, độ tuổi 20-40, hệ thống xương còn nguyên vẹn không phát hiện tổn thương.

Theo VnExpress