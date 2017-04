TPO - Người phụ nữ được cho là đến nhà ông Khương để thôi miên cướp tài sản đã được công an minh oan và trở về nhà sau khi bị tạm giữ.

Chị Bé viết tường trình sự việc tại chính quyền xã Diễn Hạnh.

Ngày 20/4, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, chị Bùi Thị Bé (SN 1975) – người phụ nữ bị người dân cho rằng đã thôi miên ông Khương để cướp tài sản gây xôn xao dư luận đã trở về nhà.Theo lời khai của chị Bé tại CQĐT, khoảng 9h (ngày 18/4), chị Bùi Thị Bé (SN 1975, trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Văn Khương (trú tại xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu). Khi gặp ông Khương, chị Bé nói: “Đây có phải nhà anh Khương không?”, ông Khương trả lời là đúng thì chị Bé nói tiếp: “Anh có tiền không, cho tôi vay 20 triệu...”.Bởi không quen biết chị Bé nên ông Khương cho rằng đây là đối tượng đến để thôi miên cướp tài sản nên vào nhà lấy một củ tỏi bỏ vào túi. Quay trở lại thì chị Bé đã rời khỏi nhà. Ông Khương đuổi theo đến địa phận chợ Chùa, xã Diễn Hạnh thì theo kịp. Người dân địa phương hiếu kỳ nên kéo nhau đến xem sự việc.Nhận được thông tin, công an xã Diễn Hạnh đã có mặt tại hiện trường giải tán đám đông, đồng thời đưa chị Bé về trụ sở làm việc.Tại CQĐT, chị Bé thừa nhận có đường đột tới gõ cửa nhà người đàn ông không quen biết để hỏi vay tiền. Vì thế, chị bị nghi ngờ có ý đồ thôi miên khiến hàng trăm người dân bao vây. Chứ chị không có ý đồ xấu, do gia đình đang túng quẫn chuẩn bị cho con đi xuất khẩu lao động nên đi vay tiền.