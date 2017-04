Khi công an phát hiện, nạn nhân nằm gục với con dao còn nằm trên ngực.

Chiều 14/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân một phụ nữ nghi vấn tự tử trong trụ sở công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.



Theo thông tin ban đầu, chị T. (ngụ thị trấn Long Hải) làm nghề bán vé số. Thời gian qua, công an thị trấn Long Hải tiếp nhận một số thông tin về chị T. có dấu hiệu trộm cắp tài sản.



Ngày 13/4, công an thị trấn Long Hải tiếp nhận thông tin từ một gia đình ngụ trong thị trấn về việc bị mất trộm tài sản. Qua camera an ninh, chủ nhà nghi ngờ chị T. là người trộm tiền.



Đầu giờ chiều cùng ngày, Công an thị trấn Long Hải đã mời chị T. đến trụ sở làm việc. Sau hơn hai giờ làm việc, công an cho gia đình bảo lãnh chị ra về.



Khoảng 30 phút sau chị T. quay lại trụ sở công an thị trấn Long Hải. Khi cán bộ công an thị trấn Long Hải đi ra khu vực phía sau thì phát hiện chị T. nằm dưới đất với con dao còn trên ngực.



Chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, trên người chị T. có 12 vết đâm.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã yêu cầu công an thị trấn Long Hải tường trình về vụ việc.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh