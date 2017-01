Phát hiện cô gái chụp ảnh ở đường hoa Nguyễn Huệ, người đàn bà chen lấn rồi giật chiếc điện thoại nhét vào ngực nhưng bị người dân xung quanh vây bắt.

Người phụ nữ tại cơ quan điều tra

Ngày 29/1, Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ hình sự Đàm Thị Gái (49 tuổi) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.nguoi-sai-gon-vay-bat-phu-nu-cuop-giat-o-duong-hoa. Ảnh: Quốc Thắng.Tối 28/1 (mùng 1 Tết), chị Quỳnh (25 tuổi) lấy điện thoại iPhone 6 plus ra chụp hình khi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Lợi dụng cảnh chen lấn, Gái giật lấy điện thoại rồi nhét vào ngực.Nghe nạn nhân hô hoán, nhiều người xúm lại vây bắt "nữ quái" giao công an. Tuy nhiên, người phụ nữ này không thừa nhận hành vi cướp giật.Cảnh sát sau đó triệu tập nhiều nhân chứng và xác định người đàn bà này đã giật điện thoại. Trong đó, có người khai đã theo dõi bà ta từ trước.