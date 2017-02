TPO - Ngày 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội giết người.

Cơ quan chức năng khai quật thi thể nạn nhân Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi), vợ của nạn nhân và là người tình của hung thủ cũng bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ án gây chấn động dư luận này. Theo điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, bề ngoài hung thủ và nạn nhân Vũ Văn Hành là bạn bè thân thiết. Thế nhưng thực tế Đức đã quan hệ bất chính với vợ của bạn. Đêm 15/12/2016, Đức đến chòi cà phê của anh Hành (ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, Bảo Lâm) chơi, ăn cơm rồi ngủ cùng gia đình anh. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Đức sát hại anh Hành rồi đào hố chôn ngay trong vườn cà phê. Chứng kiến cảnh đó, ban đầu vợ nạn nhân rất hoảng sợ nhưng sau khi được trấn an, Hương đã giúp nhân tình phi tang xác chồng. Khuya 16/12, sợ vụ việc bị bại lộ, đôi tình nhân đã đào xác anh Hành lên rồi mang đi chôn trong vườn cà phê ở thôn An Bình (xã Lộc An, Bảo Lâm). Sau đó, Đức lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho người thân của anh với nội dung 'đã đi TPHCM cùng với người tình'. Mặc dù anh Hành mất tích nhưng gia đình nấn ná chuyện trình báo với cơ quan chức năng. Đến ngày 25/1/2017, Hương còn đăng tin tìm chồng trên facebook để đánh lạc hướng gia đình anh và cơ quan công an. Tuy nhiên Công an huyện Bảo Lâm vẫn xác định có thể đây là vụ án mạng vào cuộc điều tra, đến ngày 15/2 đã triệu tập Đức đến trụ sở cơ quan công an. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiều 16/2, Đức bị dẫn giải tới thôn An Bình (xã Lộc An) để chỉ chỗ phi tang xác nạn nhân. Thi thể anh Hành đã được khai quật, khám nghiệm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Khi Hương đăng tin tìm chồng, nhiều người thông cảm và chia sẻ bản tin để hỗ trợ việc tìm kiếm. Đến khi vụ giết người chôn xác được loan tin, cư dân mạng rất sốc trước hành vi của người đàn bà máu lạnh này. Hàng xóm láng giềng đều tiếc thương anh Vũ Di Hành, một người hiền lành, tu chí làm ăn và rất cưng chiều vợ nhưng lại bị vợ phản bội rồi bị tình nhân của vợ giết hại. Trước thành tích xuất sắc của các lực lượng phá án, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường trao thư khen và thưởng nóng Ban chuyên án 10 triệu đồng. UBND huyện Bảo Lâm cũng có quyết định tặng Giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.