TPO - Nghi can sát hại bạn học cùng trường không thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và khai nhận giết bạn chỉ để 'cướp điện thoại di động'. Tuy nhiên, trước khi xảy ra án mạng thì giữa hai người đã xảy ra cãi vã kịch liệt do điện thoại của bạn gái có người gọi tới.

Công an đưa nghi can Bình về trụ sở lấy lời khai.

Chiều 14/1, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, học sinh lớp 9) cho Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Bình khai nhận giết chết bạn học cùng trường để cướp tài sản là chiếc điện thoại di động và một số tiền. Đồng thời phủ nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Về vụ án mạng, Bình khai nhận tối 12/1 có rủ nạn nhân N.T.T.H (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, học sinh lớp 9 cùng trường với Bình) lên chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp) nói chuyện.

Sau đó, cả hai đi cầu thang bộ lên tầng thượng chung cư nhưng khi đến tầng 6 thì xảy ra cự cãi. Lúc này điện thoại của H có người gọi. Bình xông vào giật chiếc điện thoại. Khi H chống cự lại thì Bình dùng cây chống cửa cầu thang đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Nạn nhân H gục tại chỗ, Bình bỏ nạn nhân ở cầu thang bộ rồi rời khỏi chung cư.

Bình còn khai nhận, sợ bị phát hiện nên trong đêm đã quay lại kéo xác nạn nhân giấu ở một góc cầu thang và dọn vết máu hiện trường.

Người dân chung cư bàng hoàng khi hay biết vụ án mạng.

Đến sáng 13/1, không thấy H về nên người nhà đã báo công an. Lúc này công an tiếp nhận và xác minh, trước ngày xảy ra án mạng, Bình có chở H đi học nhưng sau đó chỉ thấy Bình quay về nhà.

Nghi Bình là nghi can số 1 nên công an mời lên làm việc. Bình một mực khẳng định sau khi tan trường đã chở H về nhà. Làm việc với công an xong, Bình quay lại chung cư.

Lúc này, Bình bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, cột chặt lại giấu vào một góc trên chung cư. Đến chiều 13/1, Bình thuê một người chạy xe ba gác đến khiêng thùng xốp ra ngoài.

Đúng lúc khiêng xuống cầu thang bộ thì bảo vệ chung cư phát hiện nghi vấn tài sản trộm cắp nên yêu cầu cho kiểm tra thùng xốp. Bình đã nhanh tay giả bộ nghe điện thoại rồi bỏ trốn khỏi chung cư. Bảo vệ kiểm tra thì phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo công an.

Theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khẳng định không có dấu vết nạn nhân bị chặt xác phi tang. Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, nghi can Bình khai nhận giết nạn nhân để lấy điện thoại thì vẫn đang điều tra làm rõ lời khai này.