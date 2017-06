TPO - Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã có thông báo gửi luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn luật sư TP Hà Nội về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho nhà báo Duy Phong - trưởng ban bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị bắt vì nhận tiền doanh nghiệp.

Theo nội dung văn bản, sau khi xem xét văn bản đề nghị ngày 26/6 của luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng luật sư Phạm Sơn – Đoàn luật sư Hà Nội về việc nhận bào chữa cho ông Lê duy Phong, cơ quan CSĐT – Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã thông báo cho bị can Lê Duy Phong về việc luật sư Nguyễn Văn Kiệm nhận bào chữa cho bị can Phong.

Theo cơ quan điều tra, bị can Lê Duy Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và đã có đơn từ chối luật sư. Do đó, c ơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái không cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Kiệm.

Trước đó, sáng 28/5 t rong buổi họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - hôm 22/6.