Thấy nam thanh niên cãi nhau với bạn gái giữa đêm khuy gây ồn ào nên ông Chánh ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn và bị nam thanh niên này đâm chết.

Khu vực xảy ra án mạng

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT công an Q.4, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM tiến hành truy bắt đối tượng Vũ Đình Đức Anh (27 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/1, Anh đến nhà bạn gái nằm ở khu vực ngã 3 đường 22 giao đường Vĩnh Hội (P.4, Q.4) chơi thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau to tiếng.

Lúc này, ông Trần Minh Chánh (48 tuổi, ngụ Q.4) sống gần nhà bạn gái của Anh ra nhắc nhở giữ trật tự vì thời gian đã khuy thì bị đối tượng này cự lại và hai bên có lời qua tiếng vào. Nghe tiếng ồn ào, người nhà của ông Chánh là anh Trần Minh Tâm (24 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) chạy ra đánh nhau với Anh.

Bị yếu thế, Anh chạy lại tiệm hủ tiếu gần đó chụp lấy 1 con dao để làm hung khí đe dọa. Khi thấy ông Chánh chạy lại căn ngăn hai người nhà về thì Đức Anh từ phía sau lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến ông Chánh ngã gục rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ông Chánh được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo về vụ án mạng, công an Q.4 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra trúy xét.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an tiến hành truy bắt Đức Anh thì đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.