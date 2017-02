Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Toàn cảnh, chuyên mục Nhận diện tội phạm vừa phát sóng lúc 10h55 sáng 27/2, hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng vào cửa hàng giả vờ mua quần áo, nhân lúc chủ cửa hàng không để ý liền lấy cắp tiền, tài sản. Hành vi này được lặp lại ở nhiều cửa hàng khác nhau. Điều đáng nói là những đối tượng này biết phương thức đi hai người lớn được các chủ cửa hàng cảnh giác, nên đã mang theo trẻ em làm vỏ bọc hoàn hảo che giấu hành vi tội phạm khiến chủ cửa hàng ít nghi ngờ, cảnh giác.

Qua phân tích diễn biến các vụ án, cơ quan công an đã làm rõ được thủ đoạn trộm cắp tài sản của các đối tượng hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Trong các vụ án trộm cắp, hai mẹ con sẽ vào cửa hàng phối hợp với nhau để lấy trộm tài sản, đối tượng nam đứng ngoài cảnh giới và dễ bề cùng nhau tẩu thoát. Theo lời khai của các đối tượng, An ninh toàn cảnh cũng đã dựng lại hiện trường, dựng lại diễn biến, tình huống để người dân dễ dàng nhận biết loại tội phạm này.Thượng tá Trần Văn Chính – Nguyên cán bộ phòng CSHS PC45 – Công an TP.Hà Nội phân tích: Các đối tượng đánh vào lòng tin của chủ cửa hàng, nhìn thấy trẻ con thì không chú ý, và trẻ em đi lộn xộn, lục lọi phát hiện chỗ để điện thoại, ngăn kéo tiền và đối tượng đột nhập lấy và bỏ trốn. Đối tượng thường ăn mặc rất thời trang, cùng con bước vào cửa hàng tự nhiên, thong thả, không chỉ chủ cửa hàng mà hầu hết mọi người đều bị đánh lừa.