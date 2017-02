Bị phản ánh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân khu vực, hai nhân viên nhà hàng ở Sóc Trăng bịt mặt truy sát vợ chồng trung tá công an trong đêm.

Hưng và Công - hai nghi can chém trung tá công an thừa nhận hành vi phạm tội

Bốn ngày sau khi bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam, Phạm Thành Công (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (23 tuổi) đã khai động cơ chém trọng thương trung tá Lê, công tác tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng.Hai nghi can đều là nhân viên một nhà hàng ở gần trạm xăng của vợ chồng trung tá Lê. Vài ngày trước khi gây án, Công xảy ra mâu thuẫn với vợ nạn nhân, do nhà hàng của anh ta phục vụ bị phản ánh với chính quyền địa phương về việc liên tục gây tiếng ồn.Tối 1/2 (mùng 5 Tết), Công rủ Hưng bịt mặt, mang theo hung khí đi trả thù. Chạy xe máy đến trạm xăng, cả hai xông vào chém trung tá Lê bị thương ở trán và lưng. Họ còn đập phá trạm xăng trước khi lên xe tẩu thoát.Lúc xảy ra vụ việc, nạn nhân không nhận dạng được đặc điểm kẻ gây án, trạm xăng cũng không có camera an ninh... Vợ trung tá Lê cho biết, khi nghe tiếng chồng kêu cứu, bà chạy ra và dùng cây đánh vào người tên chém chồng mình khiến hắn bị thương.Cảnh sát tập trung rà soát các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Đến Bệnh viện Đa khoa số 10 ở Hậu Giang, họ phát hiện sau vụ án xảy ra, có một thanh niên khai ở Sóc Trăng đến băng bó vết thương ở tay."Anh ta khai với bác sĩ mình tên Dũng, sau khi được sơ cứu đã nhanh chóng bỏ đi", cảnh sát nói.Qua camera bệnh viện, cơ quan điều tra phát hiện ra Công. Sau 9 ngày gây án, anh ta và Hưng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.* Tên nạn nhân đã thay đổi