Sau câu nói "bố thí" không lấy lại 10.000 đồng tiền, nam tài xế đi vào cabin đạp ngã nữ nhân viên soát vé qua cầu Bến Thủy 2.

Trạm thu phí Bến Thủy 2

Sáng nay, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho hay vừa tiếp nhận trình báo từ ban quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Nghệ An) về việc một nữ nhân viên trạm soát vé tại cầu Bến Thủy 2 bị tài xế hành hung.

Theo đó, chừng 17h55' ngày 19/1, tại Trạm thu phí Bến Thủy 2, một ôtô 4 chỗ chạy hướng Hà Tĩnh - Nghệ An đi vào làn số 5, sau một xe tang. Do xe tang được miễn phí nên nữ nhân viên Nguyễn Bảo An mở barie cho qua. Chiếc xe 4 chỗ bám theo sau và bị gọi dừng lại trả phí.

Đưa tờ 50.000 đồng, không lấy lại 10.000 tiền thừa, nam tài xế nói: "Bố thí cho mày luôn". Chị An đáp: "Bọn em không lấy tiền của khách, trả lại cho anh".

Lái xe qua trạm chừng vài chục mét, tài xế này đi bộ quay lại cabin soát vé, đá liên tục vào An khiến chị bị ngã. Sự việc chỉ dừng lại khi một nam nhân viên vào can ngăn.

Hình ảnh nữ nhân viên An bị ngã trên bàn sau cú đạp của nam tài xế. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Hiện dữ liệu camera ghi trọn cảnh hành hung đã được giao nộp nhà chức trách.

Cảnh sát cho hay đã xác định nam tài xế có hộ khẩu tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Chị An bị thương không nghiêm trọng.