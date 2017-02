Gã trai lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau "hẹn hò" các nữ công nhân vào khu đất trống hãm hại...

Cán bộ điều tra lấy lời khai Long

Sáng 18/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ nghi can hiếp dâm Lê Văn Long (22 tuổi, ngụ Hậu Giang; tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) tại một phòng trọ thuộc thị xã Thuận An, Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận: Đã lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau. Sau đó, Long kết bạn, làm quen với các nữ công nhân ở quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa nạn nhân đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cướp tài sản và hiếp đâm.

Long đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp điện thoại, dây chuyền vàng và thực hiện hành vi thú tính.

Công an TP Thủ Dầu Một đề nghị ai từng là nạn nhân của Long nhanh chóng đến cơ quan Công an để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.