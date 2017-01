Một nữ Việt kiều sáng nay tìm đến chốt bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ trình báo bị kẻ xấu móc mất chiếc iPhone 7 chứa nhiều tài liệu, rồi ôm chồng khóc.

Cảnh sát tuần tra ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: H.D

Chị Nguyễn Ngọc Đào, Việt kiều Mỹ, sáng 26/1 cùng gia đình ra đường hoa Nguyễn Huệ vui xuân. Trong lúc dạo chơi, chị bị kẻ xấu móc mất chiếc điện thoại iPhone 7. Nữ Việt kiều sau khi trình báo bảo vệ đường hoa đã ôm chồng khóc vì mất nhiều tài liệu công việc, hình ảnh đang lưu trong máy.

Cũng tìm đến chốt bảo vệ đường hoa, anh Phùng Lê (ngụ quận 1) cho biết vừa bị nhóm người dàn cảnh lấy mất chiếc iPhone 7 Plus. Người đàn ông này kể đã đưa điện thoại cho con gái chụp ảnh ở đường hoa. Khi bé đang hào hứng chụp hình thì bị nhóm phụ nữ khoảng 3 người dùng quạt che chắn rồi lấy mất chiếc điện thoại, truyền tay nhau phi tang. Chúng nhanh chóng lẩn vào dòng người đông đúc, rời khỏi khu vực.

Bảo vệ đường hoa ghi nhận nhiều trường hợp khác đến trình báo bị móc túi, ví tiền, điện thoại, chủ yếu là iPhone. Lực lượng bảo vệ đã kiểm tra hệ thống camera gắn tại nhiều vị trí trên đường hoa để tìm dấu vết và báo cáo vụ việc đến cảnh sát.

Các nạn nhân đến trình báo mất tài sản ở chốt bảo vệ. Ảnh: A.X

Ông Vũ Ngọc Sơn (Chánh văn phòng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) - Trưởng ban an ninh đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, trong ngày đầu tiên sau khi đường hoa mở cửa, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 trường hợp kẻ xấu trà trộn lấy tài sản du khách đến tham quan.

"Đa số là móc túi, còn có 2 vụ giật điện thoại iPhone xảy ra tại các điểm chụp hình bằng app - nơi ban tổ chức đã bố trí để tạo thêm mới lạ cho đường hoa năm nay", ông Sơn nói và cho biết những kẻ cướp giật hoạt động thành nhóm. Chúng tổ chức dàn cảnh, chuyền tay nhau sau khi lấy được tài sản.

"Ngay sau khi tiếp nhận các tin báo bị cướp điện thoại, chúng tôi đã báo lực lượng cảnh sát hình sự nhờ tăng cường tuần tra, hỗ trợ để bảo đảm an ninh cho người dân và du khách", ông Sơn nói.

Trước đó, hôm 25/1, ông Sơn khẳng định công tác bảo đảm an ninh ở đường hoa như mọi năm luôn được thắt chặt. Khu vực đường hoa sẽ chia thành nhiều lớp bảo vệ 24/24 với khoảng 400 người. Ở vòng ngoài do lực lượng công an và thanh niên xung phong đảm nhận, phía trong do bộ phận bảo vệ. Mỗi khu vực lại chia thành các góc, vị trí cụ thể và giao cho các nhân sự đảm nhận để bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.

Theo thượng tá Nguyễn Nhật Thành (Phó trưởng Công an quận 1), an ninh tại đường hoa cũng như khu vực trung tâm thành phố luôn được là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị. Riêng tại đường hoa Nguyễn Huệ, có nhiều lực lượng công khai như Tổ phòng chống tội phạm phường Bến Nghé, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông... sẽ tuần tra quanh các tuyến đường. Đặc biệt, các trinh sát hình sự của Công an quận 1, đặc nhiệm của Công an TP HCM... sẽ hoá trang mật phục tuần tra, âm thầm tiếp cận những người nghi vấn.

Màn hình camera theo dõi ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: A.X

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 sẽ kéo dài hoạt động đến tối Mùng 4. Năm nay, đường hoa mang chủ đề Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, khoảng 720 m. Đây là nét văn hóa của Sài Gòn mỗi dịp Tết đến xuân về. Mỗi năm hoạt động này thu hút cả triệu người dân, du khách đến tham quan.