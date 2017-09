Nhiều phụ nữ bị gã đàn ông hiếp dâm, cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30/8, Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận trình báo của chị L.T.H. (SN 1975, trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên) về việc bị một đối tượng lạ mặt hiếp dâm, cướp tài sản.



Theo trình bày của bị hại, khoảng 6h30 ngày 29/8, chị H. được đối tượng Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, trú xã Duy Châu, Duy Xuyên) chở bằng xe máy đi bán bảo hiểm nhân thọ cho một người quen tại xã Duy Sơn.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Trước đó, chị H. tình cờ quen đối tượng Tuấn và được y hứa hẹn sẽ giới thiệu người quen để chị bán bảo hiểm. Tin lời, chị H. để đối tượng chở đi gặp người ký hợp đồng bảo hiểm mà không hề nghi ngờ mình bị đưa vào một âm mưu mà Tuấn đã vạch ra từ trước.Khi chở chị H. đến khu vực rừng keo thuộc xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên), Tuấn dừng xe máy, khống chế, trói tay chị H. và dẫn chị vào khu vực vắng của rừng keo. Tại đây Tuấn đã dùng hung khí đe dọa chị H. rồi thực hiện hành vi giao cấu.Sau khi giở trò đồi bại, Tuấn còn khống chế lấy trên tay của chị H. 7 vòng vàng trị giá 13 triệu đồng rồi lên xe bỏ chạy. Số vòng vàng Tuấn đã đem đi cầm được 8 triệu đồng.Xác định đây là vụ án đặt biệt nghiêm trọng, Công an huyện Duy Xuyên đã tập trung lực lượng truy xét các đối tượng theo đặc điểm nhân dạng bị hại cung cấp.Thông tin về đối tượng được bị hại cung cấp rất chung chung do chỉ mới quen biết đối tượng nên gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình truy xét đối tượng.Tuy nhiên, không để đối tượng thoát khỏi lưới pháp luật vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện chia làm nhiều tổ công tác truy xét, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn trên địa bàn và phát hiện đối tượng Trần Ngọc Tuấn có những đặc điểm trùng khớp về thời gian, nhận dạng.Qua đấu tranh, ban đầu đối tượng quanh co chối tội nhưng bằng những chứng cứ sắc bén, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Liên quan đến đối tượng Tuấn, Công an huyện Duy Xuyên cũng đã nhận được trình báo của một bị hại khác, cũng là người bán bảo hiểm, tố cáo Tuấn với hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tương tự.Công an huyện Duy Xuyên cũng thông báo đến những người bị hại liên quan đến đối tượng Tuấn liên hệ với Công an huyện Duy Xuyên để phối hợp mở rộng điều tra vụ án.