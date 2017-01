Được nhờ đi hỗ trợ đánh ghen, đến nơi Tuấn giả danh là Công an đe dọa nạn nhân phải đưa cho mình 3 triệu đồng.

Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1997, trú huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.



Tại đây, Tuấn tự cho mình là Công an và yêu cầu chị Trần Thị Miên (SN 1997) bạn của anh Đạt lên xe về trụ sở Công an để giải quyết. Tuy nhiên khi đi đến cầu vượt Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Tuấn dừng xe và yêu cầu chị Miên đưa cho mình 3 triệu đồng để không bị truy cứu. Chị Miên nói không có tiền nên hẹn hôm sau.



Đến ngày hôm sau không thấy chị Miên đưa tiền như đã hẹn nên Tuấn liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu đưa tiền. Do lo sợ nên ngày 27/1, chị Miên hẹn Tuấn ra một quán nước ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và đưa tiền cho Tuấn. Đúng lúc này, Công an huyện Văn Lâm đã bắt quả tang Tuấn.



Qua khám xét nơi ở của đối tượng, Công an huyện Văn Lâm thu giữ nhiều vật dụng quân tư trang như quần áo, thắt lưng, mũ của lực lượng Công an và số tiền 3.500.000 đồng.



Nội vụ đang được cơ quan công an, điều tra xử lý.

Theo Báo Công lý