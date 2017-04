TPO - Ngày 3/4, Công an Phường Thạnh Lộc (Quận 12, TPHCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hồ Thế Hồng (Sinh năm 1983, ngụ Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồng (ngồi ghế) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ của mình.

Vào khoảng 9h30 cùng ngày, khi đội hiệp sĩ đường phố Bình Dương đang tuần tra thì nhận được điện thoại cầu cứu của anh P.T.A (sinh năm 1987, quê Nam Định). Cụ thể, anh A trình báo vừa bị mất cắp chiếc xe máy Click tại khu vực Cảng Hải Quan, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Do trên xe máy có gắn thiết bị định vị, qua kiểm tra đội hiệp sĩ phát hiện vị trí xe đang ở địa phận Suối Lồ Ồ, xã Bình An (Dĩ An, Bình Dương). Phát hiện bị các hiệp sĩ truy đuổi, đối tượng ma mãnh chạy qua nhiều tuyến đường xuyên qua Phường Linh Trung (Thủ Đức) rồi chạy về khu vực phường Thạnh Lộc (Quận 12).

Sau khi đến địa phận đường Chiến Khu (quận 12), tên Hồng tháo định vị xe và ném đi. Các hiệp sĩ tiến hành tìm kiếm vị trí xe và phát hiện đối tượng Hồng cùng tang vật đang ở khu vực nhà trọ của Hồng. Nhanh chóng các hiệp sĩ ập vào và bắt giữ đối tượng.

Hiện tại vụ việc đang được điều tra làm rõ.