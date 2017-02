Ngày 16/2 vừa qua, tại thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh) người dân phát hiện ra nam tài xế xe container nằm bất động trong cabin. Cơ quan điều tra nhận định thanh niên này đã bị sát hại trước đó nhiều giờ. Sau hơn 40 giờ tích cực điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng... đã tóm gọn nhóm sát thủ.

1. Khoảng 15 giờ ngày 16/2/2017, anh T. - một chủ quán nước thấy một chiếc xe sơmi rơ moóc đỗ tại khu vực đường đôi 280, địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh) nhiều ngày mà không thấy tài xế hay chủ xe xuất hiện. Anh T. đã kể với một số lái xe hay uống nước tại quán chuyện lạ này, và leo lên xe kiểm tra. Chẳng ngờ, họ phát hiện một thi thể nam thanh niên khoảng 38 - 42 tuổi nằm trong tư thế bị trói ở ghế nghỉ phía sau cabin. Vụ việc nhanh chóng được báo lên Cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh cho chúng tôi biết.

Qua tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định nam thanh niên đã tử vong do bị nhiều vật sắc nhọn đâm. Danh tính nạn nhân cũng được làm rõ là anh Nguyễn Văn Phong (SN 1976, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) - là lái xe của một công ty chuyên chở sắt thép.

Qua công ty của anh Phong, Cơ quan CSĐT nắm được thông tin, ngày 14/2/2017, lái xe này đã nhận hơn 34 tấn thép chở từ kho của công ty về Hà Nội giao hàng. Chiều cùng ngày, phía công ty vẫn liên hệ được với anh Phong nhưng ngay sau đó, bộ đàm cũng như định vị của chiếc xe container hoàn toàn mất tín hiệu.

Hiện trường vụ án tại thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh).

Xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản hết sức nghiêm trọng, xảy ra giữa ban ngày ban mặt nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng PC45 lập chuyên án, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương tổ chức điều tra.

Cũng theo Thượng tá Khôi, quá trình điều tra vụ án này gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trường tại thị trấn Thứa được xác định chỉ là hiện trường phụ (anh Phong bị sát hại ở một địa điểm khác, rồi các đối tượng mang đến đây và bỏ lại). Các nhân chứng chỉ là người phát hiện ra nạn nhân, chứ không có một chút thông tin vào về hung thủ hay thời điểm gây án. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận nhân dân ở địa phương, cũng như với nhiều tài xế xe tải, xe container.

Cũng qua khám nghiệm hiện trường, được biết nạn nhân chết trong tư thế bị trói cả hai chân, hai tay. Trước khi bị chết, nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở nhưng sau đó vài phút đã tỉnh. Tuy nhiên, ngay sau đó dấu hiệu của sự sống này cũng bị chấm dứt bởi những vết đâm hiểm, sâu của kẻ thủ ác. Điều đó chứng tỏ hung thủ gây án rất quyết liệt, quyết giết chết đến cùng bị hại.

“Kẻ nào đã giết chết nạn nhân? Một hay nhiều tên? Chúng tiếp cận nạn nhân như thế nào, vị trí giết ở đâu?”..., rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Ban chuyên án.

Dù gặp nhiều khó khăn, song Ban chuyên án vẫn quyết tâm phải phá được vụ án trong thời gian sớm nhất. Toàn bộ cán bộ chiến sỹ của PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh đã được huy động để tham gia phá án. Nhiều cán bộ thuộc các đội của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lương Tài, Phòng 5 C45, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương)... tổng cộng gần 200 cán bộ chiến sỹ đã được huy động tham gia chuyên án.

Ban chuyên án đã lập nhiều tổ công tác, tiến hành rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân; tổ chức liên hệ với các nhân chứng, người quen của nạn nhân để ghi lời khai. Hình ảnh từ những camera ở khu vực gần hiện trường cũng được thu thập để phân tích. Có thể nói, Ban chuyên án đã tung tất cả lực lượng để truy tìm bằng được hung thủ, dù chỉ là những manh mối dù nhỏ nhất.

Sau khoảng 12 giờ rà soát, Ban chuyên án đã có những thông tin đầu tiên về đối tượng tình nghi. Một số nhân viên thu mua sắt thép ở Gia Lâm (Hà Nội) thông tin với Cơ quan công an, buổi chiều ngày 14/2 có một người đàn ông điều khiển xe container chở thép vào bán. Tuy nhiên, người này bán rất nhanh và đi cũng rất sớm.

Do đã quá quen với những cuộc mua bán thép với số lượng lớn nên bản thân hình dáng, đặc điểm nhận dạng của người đàn ông này, các nhân viên của công ty trên cũng không để tâm. Kiểm tra camera, hình ảnh về người đàn ông này vô cùng mờ nhạt, khi hắn cố tình né không xuất hiện tại những vị trí đặt máy quay. Đặc điểm nhận dạng gần như duy nhất về kẻ tình nghi chỉ là một nam thanh niên mặc chiếc áo màu đen, đầu sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai.

Thiếu tá Lê Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ. Từ manh mối hết sức nhỏ bé, có phần mờ mịt đó, Ban chuyên án đã dựng lên được một nhóm đối tượng ít nhiều có quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, việc triển khai điều tra truy bắt các đối tượng lại phải hết sức cẩn trọng. Vì nếu sơ hở các đối tượng có thể bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, hoặc ra nước ngoài sẽ rất khó khăn cho công tác truy bắt.

Có thể nói thời điểm từ chiều ngày 16/2 đến 18/2, trụ sở phòng PC45 Bắc Ninh “nóng” hơn bao giờ hết. Thông tin từ các tổ công tác được đưa về, cập nhật từng giờ từng phút. Từ những thông tin này, Ban chuyên án đã sàng lọc được một số thông tin rất quý giá, có thể nói là “nút thắt” của vụ án. Đó là thời điểm đối tượng đi khỏi nơi cư trú cũng trùng vào khoảng thời gian nạn nhân xuất phát từ kho hàng ở Hải Dương về Hà Nội.

Thêm nhiều thông tin quan trọng khác được trinh sát báo về, tất cả đều “chập” vào một đối tượng là người quen của anh Phong, quê ở Kim Thành (Hải Dương). Tuy nhiên, qua xác minh đối tượng hiện không có mặt tại nhà.

Khoảng 11 giờ trưa ngày 18/2, một tổ công tác của PC45 Bắc Ninh đã có mặt tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) để tiếp cận một nhà nghỉ. Khi các thông tin đã hoàn toàn trùng khớp, Thượng tá Khôi cùng nhiều chiến sỹ bất ngờ đạp cửa vào phòng 502 trên tầng 5 của khách sạn này. Quá bất ngờ, đối tượng Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, trú tại Kim Thành, Hải Dương) chỉ kịp nhổm dậy thì đã bị các trinh sát tóm gọn.

Ít giờ sau, đồng phạm của Liên là Trương Việt Cường (còn gọi là “Sệ lác”, 38 tuổi trú tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) cũng đã sa lưới pháp luật.

2. Tại Cơ quan điều tra, tội ác man rợ của Liên và Cường đã được làm rõ.

Là một lái xe container, tiền lương không đủ ăn tiêu chơi bời nên Nguyễn Minh Liên luôn trong tình trạng quẫn bách về tiền bạc. Quen sơ sơ với anh Phong một thời gian ngắn, Liên biết được ngày 14/2 anh Phong sẽ chở thép cho công ty về Hà Nội giao hàng. Liên đã gọi cho anh Phong nói rằng muốn đi nhờ xe một đoạn.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Phong đón Liên lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái. Đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong cho bạn hắn là Cường lên xe đi nhờ một đoạn. Không nghi ngờ gì, anh Phong đồng ý.

Xe tiếp tục đi khoảng 50km theo Quốc lộ 5 về Hà Nội thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống, mục đích để anh Phong mất cảnh giác, dễ bề gây án. Khi xe vừa dừng bánh, hai đối tượng đã dùng dao tấn công sát hại nạn nhân nhằm mục đích cướp toàn bộ số thép trên xe. Dù anh Phong là người to cao, khỏe mạnh song vì bất ngờ nên không chống được hai gã sát thủ máu lạnh.

Sau khi đã sát hại tài xế, hai đối tượng liều lĩnh đến mức chúng cứ để nguyên thi thể anh Phong ở giường nghỉ phía sau ghế lái và điềm tĩnh đánh xe đến một doanh nghiệp ở Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội) để bán toàn bộ hơn 34 tấn thép. Bán xong, các đối tượng bỏ xác nạn nhân cùng với xe ô tô tại thị trấn Thứa rồi thuê taxi bỏ trốn.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường.

Cũng theo Thiếu tá Sơn, khi bị đưa về cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Minh Liên một mực phủ nhận tội ác. Suốt từ trưa đến tối muộn ngày 18/2, qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng và bằng những chứng cứ rõ ràng, các điều tra viên đã khiến Liên buộc phải khai nhận tội ác.

Tuy nhiên, Liên lại “vẽ” ra một đồng phạm khác, chứ không phải là đối tượng “Sệ lác” nhằm đánh lạc hướng Cơ quan điều tra. Chỉ khi thấy “Sệ lác” được dẫn giải về phòng giam, Liên đã buộc phải khai nhận tất cả hành vi.

Được biết, sau khi gây ra vụ án, hai kẻ thủ ác có nhiều biểu hiện bồn chồn, lo lắng. Bán sắt xong, nhưng chưa được nhận tiền, Liên đã điều khiển xe vòng vèo từ Hưng Yên, đi Hải Phòng rồi lại vòng lên Hà Nội. “Em không hiểu vì sao lại điều khiển xe quay lại đúng chỗ giết anh Phong”, Liên nói.

Suốt từ chiều đến tối ngày 14/2, Liên lái xe chạy loanh quanh ở một số tuyến đường hòng tìm cách phi tang vật chứng là chiếc xe và xác nạn nhân. Đối tượng cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi và nhất là sợ bị người dân phát hiện nên đã không dám đi lại nhiều trên đường với chiếc xe container cồng kềnh.

Khoảng 21 giờ cùng ngày các đối tượng điều khiển xe vào đường 280 ở thị trấn Thứa rồi vứt xe lại, đi bộ ra đường lớn đón taxi về TP Hải Dương. Chúng chia nhau số tiền 30 triệu đồng bán thép rồi mỗi đứa một ngả.

“Bản thân đối tượng Cường từng có 5 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản. Còn Liên cũng có hoàn cảnh gia cảnh khá đặc biệt khi vợ đầu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Người vợ thứ hai thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày ôm con lang thang. Chính vì lẽ đó, khi bỏ trốn, Liên không có bất cứ mối dây liên hệ nào với gia đình, người thân. Một điều khiến tôi ám ảnh nhất là các đối tượng khai rằng lúc nạn nhân tỉnh lại (sau cú siết cổ) và van xin chúng tha cho mạng sống, nhưng Liên và Cường vẫn lạnh lùng hành động”, Thiếu tá Sơn cho chúng tôi biết thêm.

Qua vụ việc này, Cơ quan công an khuyến cáo các tài xế xe tải, xe container không nên chủ quan khi cho người lạ đi nhờ xe. Đặc biệt, không nên dừng đỗ tại những nơi vắng vẻ. Khi thấy người đi nhờ xe có những biểu hiện bất thường thì phải cảnh giác, gọi điện thoại cho người thân hoặc các đồng nghiệp ở công ty để thông báo. Đồng thời nên chuẩn bị tình huống có thể phải bung cabin để thoát.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Liên và Cường về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Cơ quan công an cũng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để truy tố hai đối tượng ra trước pháp luật.