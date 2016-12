TPO - Trong lúc ăn nhậu chung, nhóm thanh niên mâu thuẫn rồi chia thành 2 phe đánh nhau. Hậu quả 1 người chết, 4 người vào tù.

Nguyễn Trung Hiếu (áo trắng) và Nguyễn Thành Đạt tại tòa sáng 28/12. Ảnh: Tân Châu.

Hôm nay (28/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) 20 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ Xuân Lộc) 1 năm tù tội “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan trong vụ án, các bị cáo Quách Văn Hiếu (33 tuổi), Trương Minh Hiếu (19 tuổi) cùng ngụ huyện Xuân Lộc bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 1 năm và 1 năm 4 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên hai bị cáo Văn Hiếu và Minh Hiếu không kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, đêm 2/2/2015, nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Thảo ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc).

Đến 22h, giữa Trung Hiếu và Văn Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, rồi nhóm thanh thanh niên chia thành hai phe đánh nhau.

Trong lúc hai nhóm đang ‘ăn thua’ đủ nhau, anh Lê Văn Cường (bạn của chủ nhà) đến can ngăn thì bị Trung Hiếu dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, tử vong tại chỗ.

Công an xã Suối Cao đến hiện trường can ngăn, xử lý vụ việc thì bị Nguyễn Thành Đạt hành hung dùng vật cứng đánh tới tấp vào đầu, lưng… gây thương tích cho một công an viên xã.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX bác kháng cáo của Nguyễn Trung Hiếu vì không có nội dung nào mới.

Bị cáo Nguyễn Thành Đạt thay đổi nội dung kháng cáo tại tòa từ kháng cáo kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt. Tòa cũng bác kháng cáo của Đạt vì nội dung bị cáo này đưa ra, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện.