Một vụ nghi án truy sát vừa xảy ra trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khi nhóm thanh niên dùng xe ô tô, mang theo dao kiếm đâm ngã 2 thanh niên rồi mất lái lao thẳng vào tiệm vàng bên đường.

Hiện trường vụ truy sát

Ngày 27/12, thông tin từ Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 25/12, tại khu vực chợ Kho, xã Hải Ninh. Hai nhóm thanh niên ở 2 xã Tân Dân và thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia dùng dao kiếm lao vào nhau ẩu đả.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do 2 nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với nhau từ trước. Nhóm khoảng 4 người ở thị trấn Còng dùng ô tô, mang theo dao kiếm đến khu vực chợ Kho, xã Hải Ninh, thì gặp nhóm thanh niên của xã Tân Dân tại đây, hai bên ẩu đả, đuổi đánh nhau. Nhóm người đến từ thị trấn Còng đã dùng ô tô truy sát đối phương, cố tình đuổi đâm xe trực diện vào đối phương.

Theo người dân tại khu vực hiện trường cho biết, 2 thanh niên của nhóm người ở xã Tân Dân bị thương, rất may không có án mạng xảy ra. Sau khi đâm 2 thanh niên bị thương, xe ô tô mất lái, húc thẳng vào cửa tiệm vàng Bích Đông, làm hư hỏng của tiệm vàng, nứt cột nhà. Sau khi chiếc xe húc vào tiệm vàng, nhóm thanh niên xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia đã vây lại đập vỡ kính xe.

Cửa cuốn của tiệm vàng bị tông hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Hải Ninh đã huy động tổ công tác đến hiện trường. Khi công an xã Hải Ninh đến, 4 thanh niên ở thị trấn Còng vẫn ngồi cố thủ trên xe ô tô, thấy lực lượng Công an xã có mặt, những người này mới xuống xe.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã Hải Ninh đã thu giữ 2 con dao và 1 kiếm Nhật của nhóm thanh niên đi xe ô tô mang BKS 36C-182.86. Ngay sau đó, Công an xã Hải Ninh đã báo cáo vụ việc và bàn giao hung khí cho Công an huyện Tĩnh Gia thụ lý điều tra.

Chiếc xe bị đập vỡ kính.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.