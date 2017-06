Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 thanh niên có hành động kẹp đầu, đánh các chiến sỹ công an trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Minh Khai.

Nhóm thanh niên chống đối cảnh sát. Ảnh cắt từ video

Công an thành phố Hà Giang đang tạm giữ Phạm Ngọc Tư La (19 tuổi), Nguyễn Văn Huỳnh (26 tuổi) và Phạm Văn Lượng (29 tuổi) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.Theo điều tra, khoảng 15h ngày 27/6, tổ công tác Công an phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) phát hiện La và Huỳnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thái độ nghênh ngang, có lời lẽ khiêu khích.Không chấp hành yêu cầu dừng xe, hai thanh niên phóng bỏ chạy. Đến khu vực tổ 12 tại phường Minh Khai, họ dừng xe trước nhà. Cơ quan điều tra cáo buộc, Lượng (anh ruột của La) từ trong nhà đi ra, tát vào mặt một công an khi người này đang giải thích lỗi vi phạm của La và Huỳnh. Cùng lúc, La, Huỳnh và một người lao vào đánh chiến sĩ này.Khi Công an thành phố Hà Giang cử thêm cán bộ tới giải quyết, những người này tiếp tục có thái độ bất hợp tác.Nhà chức trách cho hay, các nghi can sau khi bị bắt đã thừa nhận hành vi.