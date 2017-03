Qua rà soát camera an ninh ở trụ sở công an, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên có hành vi ném “bom xăng” vào trụ sở công an phường gây ra vụ cháy.

Một chai bom xăng mà đối tượng ném vào trụ sở công an phường 12, quận 8 nhưng chưa kịp cháy Ngày 29/3, Công an quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên có hành vi ném bom xăng vào trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B gây ra vụ cháy. Trước đó lúc 2h15 rạng sáng 25/3, cảnh sát khu vực tên Trần Thanh Khiết và 2 bảo vệ dân phố đang trực tại trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B (số 43, đường 16, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), thì phát hiện mái nhà để xe và sân trước trụ sở đang bốc cháy nên đã tri hô, huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng dập tắt đám cháy. Rất may đám cháy được phát hiện sớm và khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn về tài sản. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ vụ việc. Qua rà soát camera an ninh được lắp đặt trong phường, lực lượng chức năng phát hiện có 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đến dừng trước trụ sở và ném một số chai thủy tinh đựng xăng đang cháy vào mái tôn nhà để xe rồi tẩu thoát. Hiện Công an đang truy bắt nhóm thanh niên nói trên để làm rõ nguyên nhân.

Theo Dân trí