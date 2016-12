TPO - Chiều 27/12, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa tiếp nhận hai thanh niên do Công an phường Thủy Xuân chuyển lên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền trả nợ dịp gần Tết và để tiêu xài nên đã rủ nhau đi đánh bả trộm chó.

Trần Gia Tân (áo phông màu sáng) và Lê Văn Nghệ tại cơ quan công an. Trước đó, tối 24/12, Công an phường Thủy Xuân (Huế) tổ chức tuần tra địa bàn phục vụ công tác phòng chống tội phạm dịp giáp Tết đã phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên một chiếc xe gắn máy, có dấu hiệu nghi vấn, nên đã tiến hành tiếp cận để làm rõ. Phát hiện công an bám theo, 3 thanh niên vội vứt lại chiếc xe gắn máy, cùng với xác một con chó lớn, rồi tìm cách tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, công an tóm được 2 đối tượng Lê Văn Nghệ (27 tuổi) và Trần Gia Tân (25 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế), đối tượng còn lại đã chạy thoát. Tại cơ quan công an, hai đối tượng bước đầu khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài và còn nợ tiền ngân hàng, nên Nghệ rủ Tân cùng một thanh niên tên là cu Em chế bả độc để đi bắt trộm chó đem bán lấy tiền giải quyết nợ nần. Trong đêm 24/12, cả 3 “bẫy” được một con chó lớn của nhà dân tại khu quy hoạch Bàu Vá (Huế), khi đem về đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân) tìm người gạ bán thì bị công an bắt giữ.